雲林縣肉品市場5日每公斤豬肉交易約97元，價格持平，上個月30日曾漲破百元大關，不過這是中元節豬肉需求多的特殊情況，中元過後即回跌至百元內，待接近中秋節時，才可能有漲價空間，但漲幅不會太大，主要是目前豬價已達近期高點。

肉品市場總經理黃加安表示，5日豬隻交易頭數為2500多頭，與之前相比增加不多，主要是持續中元後的購買熱度。另外，國際豬價也在高點，進口商利潤不高，並不會大量進口，目前的價格相對穩定，民眾可以安心購買。

黃加安說，今年3月豬肉拍賣價每公斤飆破90元，來到91、92元，已算是高價，但飼料等養殖成本不斷增加，育成率也不夠好，因此豬價短期間並不會下降，但目前也因處於近期高點價格，漲價空間很有限。

黃加安指出，去年同期豬價每公斤約85至87元，這1年來隨著新冠疫情解封，餐飲業者需求增加，民眾也恢復正常生活經常聚餐，所以需求量應不會快速縮減，與雞肉、雞蛋相比，豬肉價格處於相對穩定情況，豬農的出貨情況平穩，沒有大起大落現象。

黃加安提到，以往中秋節民眾會集中在中秋節前後烤肉，所以豬肉需求會增加，豬價因而上漲，但近年來大家烤肉不再集中於中秋節前後，有人甚至提前1個月就在烤肉，消費分散的話，豬價就不會突然上漲。

民眾表示，豬肉價格從去年每公斤80幾元漲到目前的97元，物價只要上漲很難再回去了，大家為了省荷包，只能少買一點，或是趁著超市大拍賣時多買一些，只能說高物價時代來臨了。