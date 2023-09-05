男星炎亞綸近期遭捲入性騷疑雲，雖然7月份已依違反《兒少性剝削防制條例》諭令50萬交保，但他有不少工作仍受到影響。近日，第58屆金鐘獎透過官方臉書公開主持人近距離特寫照，其中特徵充滿女性元素，等於是換掉炎亞綸。

男星炎亞綸日前遭網紅指控涉嫌妨害性自主、偷拍性愛影片等，相關風波持續在社群上延燒，不僅使他被撤銷十大傑出青年當選資格、丟了公視新節目主持棒、參加的節目被刪減不少外，他原訂擔任第58屆金鐘獎主持人的位置也恐被撤換。

當時主辦方並未給出正面回應，而昨(4)、今(5)二日，金鐘獎主辦方透過官方社群，釋出多張主持人的「部分身體」特寫照片，由於其中可見到節目類主持人短髮、身上戴有多個飾品、手指上無美甲造型；戲劇類主持人辮髮、持粉色麥克風、手上可見有金字黑底的美甲造型，滿滿的女性風格元素，看似由炎亞綸來擔任主持人的可能性甚低。

此外，貼文下方也有網友們依據照片中的線索，猜測主持人的身份，表示：「『粉紅豬』鍾欣凌，去年一句『今晚金鐘最高潮』帶動氣氛，就想她會是下一屆的主持！」還有網友從短髮、未做美甲、耳環等部分猜測很可能是小S（徐熙娣），也有人猜是Lulu（黃路梓茵）。而節目類以及戲劇類的主持人身份，將會於7日中午12時正式公開。

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