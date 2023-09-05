蛋商超思進口巴西雞蛋，卻驗出氟甲磺氯黴素恐致血癌，引發食安疑慮。國民黨台北市議員徐巧芯質疑此事，遭北市港湖立委參選人吳欣岱質疑稱，連氟甲磺氯黴素跟氯黴素不同都不知道，強調「差三個字差很多！」但胸腔科醫師蘇一峰對此打臉指出：氟甲磺氯黴素跟氯黴素一樣毒！

針對徐巧芯指控巴西雞蛋驗出有害物質恐致血癌一事，不少綠營側翼出來洗風向。吳欣岱就發文質疑「連氟甲磺氯黴素跟氯黴素不同都不知道」。徐巧芯則回應，挑剔她的臉書文章不小心漏打三個字，不會改變禁藥檢出的事實，也不會看起來更有知識，頂多就是幫忙檢查錯字的等級。

「側翼出征：氟甲磺氯黴素很安全啦！？不會致癌啦！沒有人類致癌證據啦！」蘇一峰今(5日)在臉書發文打臉綠營強調：「其實真相是：氟甲磺氯黴素跟氯黴素一樣毒！」他指出，沒有人體致癌證據是因為，毒性太大不准許使用在人體上！「根本缺乏人體使用資料啊！」但動物上面可是有一大堆的健康問題，骨髓的抑制造成致命的貧血，睪丸的破壞萎縮...等等。他並舉已故名醫林杰樑的說明提到「兩者毒性差不多」。

蘇一峰直言，如果氟甲磺氯黴素這個藥真的沒有傷害，雞蛋為什麼要禁止殘留？為什麼驗出來就要銷毀？

網友表示「小時候不讀書，長大當側翼...」、「林教授如果在世，碰到這些側翼，恐怕也會被鬥臭」、「醫生是良心事業，要有對社會有責任」。