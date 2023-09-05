在各項事業表現方面，佳世達表示，高附加價值事業的醫療事業較去年同期和上月成長，醫院營運健康，新醫療艦隊成員及醫療器材等，都帶來貢獻。此外，顯示器需求持續改善之外，智慧解決方案、網通事業需求穩健也都帶動8月合併營收較7月成長。
佳世達8月營收月增3％
佳世達（2352）公告8月合併營收165億元，較去年同期減少17%，較上月成長3%。累計前8月合併營收1,349億元，比去年同期減少18%。
佳世達（2352）公告8月合併營收165億元，較去年同期減少17%，較上月成長3%。累計前8月合併營收1,349億元，比去年同期減少18%。
在各項事業表現方面，佳世達表示，高附加價值事業的醫療事業較去年同期和上月成長，醫院營運健康，新醫療艦隊成員及醫療器材等，都帶來貢獻。此外，顯示器需求持續改善之外，智慧解決方案、網通事業需求穩健也都帶動8月合併營收較7月成長。
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