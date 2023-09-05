針對外傳國民黨決定在明天的中常會提名台北市議員鍾小平，參選北中正、萬華立委。有意爭取參選的台北市議員郭昭巖表示，尊重黨提名機制，但也要尊重在地民意，畢竟初選民調沒有公開，大家心生疑慮，甚至傳出民調舞弊或禮讓無黨籍立委參選人于美人言論，與其如此，她認為要公開初選民調，讓大眾檢視其可信度，也表示黨接受公評，否則沒解除疑慮，很難勝選。

郭昭巖今在臉書發文表示，本來6月應該有結果的提名，卻因為民調結果的爭論拖延至今，但坦白說，勝敗乃兵家常事，無論大選初選有輸有贏很正常，但她認為百年大黨所提名之人應該要接受民調可信度的驗證。

她指出，這次中正萬華的初選爭議，民調可信度是唯一的癥結點，相信只要公布民調與信心水準數據，根據結果討論是否另行處理提名，所有的爭議都會不攻自破，也能夠還給所有參加這場比賽的同志一個公道，也給初選期間在家守護電話民調的支持者交代。

郭昭巖強調，針對某些人稱「民調作弊」、「擬報備參選」，她還是一句，把民調攤開在陽光下，用科學的方式驗證，才是解決這次中正萬華提名僵局的關鍵。

郭說，民調爭議從6月初選後至今，已讓許多藍營支持者，甚至原來想支持藍的中間選民對這場選舉產生疑惑、焦慮與失望，甚至到國民黨擬禮讓他人的謠言都生出，再不釐清相關問題，影響的不只是立委選舉，也將影響侯友宜在此的得票數。

她指出，2024總統要勝選，立委更要過半，台北市萬華中正是過半關鍵，希望中央與台北市黨部面對、解決問題，更要開誠布公的解決問題，不要平白喪失立院過半的機會。

郭昭巖說，她堅信自己與家族在地服務多年的實力，是為國民黨拿下關鍵一席的不二人選，自己本為萬華中正振興發展而參加初選，為國民黨贏回這席和重返執政而努力。「我會爭取提名到最後一刻，但無論結果為何，我都會尊重」。