台中市長盧秀燕9月1日記者節才化身新聞主播，與36年的自己合體播報氣象，今(5日)盧秀燕又化身為「帶貨女王 燕子」，拍影片為台中市多個公益團體的愛心月餅做推銷，還設計訂購電話接不完的橋段，讓盧秀燕持主持棒拍桌連喊「麥溝卡阿」，提醒大家要買要快，錯過了就沒有。

盧秀燕今在臉書貼出一部短片，化身為「帶貨姐」為台中市身障團體的公益月餅做宣傳，強調台中的身障朋友不只認真、可愛還超厲害，手藝可比大師傅，「好吃好看又能做愛心，絕對是送禮自用兩相宜，想吃哪家訂哪家，通通宅配到你家」。

在臉書影片中，盧秀燕拿起粉紅色巨型主持棒猛拍桌，模仿叫賣姐的「氣口」大喊，「各位好朋友！照過來！照過來！今天你有福了，我就是帶貨女王燕子！」並提到，台中好物有三大保證，純手工、重視食安、不含防腐劑，而且非常好吃，尤其限量是殘酷的，手腳慢的要等明年，別說她沒提醒大家。

影片中也設計橋段，盧秀燕講到一半就有訂購電話打進來，「石岡張媽媽要10盒」、「西屯鄭先生要6盒」，電話接不完也讓盧秀燕猛揮主持棒大呼，「麥擱打啦！也麥私訊我！」提醒大家，想買找她沒用，因為必須到台中市社會局臉書粉專「社會有愛 溫暖臺中」才能購買。

盧秀燕歡樂的宣傳影片也吸引不少網友留言，「市長媽媽好可愛」、「市長真的是最佳代言人！太口愛惹！」「卸任不怕沒工作了！哈」、「第一次看到這麽親力親為的市長」。

國民黨立委江啟臣也化身「豐原江先生」喊要訂購，立委參選人廖偉翔、張斯綱、林家興也都留言說，「帶貨女王，手刀搶購」、「看了就想買！」「帶貨Queen 4尼？！」

台中市社會局表示，今年12家中秋優採單位分別為伊甸迦南園烘焙庇護工場、立達啟能訓練中心、瑪利亞社會福利基金會、微笑天使烘焙坊、肯納自閉症社會福利基金會、愛無礙協會、信望愛智能發展中心、十方社會福利慈善事業基金會、瑪利MAMA手作麵包、美麗境界關懷之友協會、自閉症教育協進會和同心圓社區復健中心。

社會局提醒，因為數量有限，歡迎提前預購，方便機構團體規劃製作數量，更多產品資訊及訂購方式可查詢社會局網站、社會局臉書粉絲專頁「社會有愛 溫暖臺中」，也可查詢衛生福利部衛生家庭署優先採購網路資訊平台。