高雄市教育局為照顧低收入戶弱勢學生，鼓勵積極向學，長期辦理清寒優秀學生獎學金申請，教育局長謝文斌於5日頒發感謝狀給台灣大寬頻鳳信有線電視總經理林勝宏，表揚該企業捐助清寒學生百萬元獎助學金，取之於社會用之於社會，為高雄市學子創造優質學習環境，嘉惠超過300位國中、高中職優秀清寒學子向學。

謝文斌表示，鳳信善心義舉，捐百萬幫助高雄市優秀貧寒學生作為助學金，扶持弱勢孩子一把，協助他們向上無後顧之憂，為社會栽培棟樑，充分展現企業責任，以及對於扎根教育的貢獻。

謝文斌也感謝林勝宏帶領鳳信團隊，對教育局的教育政策以及校園新聞，長期秉持正面、關懷的報導，提升高雄市教育品質與發展，並感謝鳳信有線電視捐款協助高雄市清寒優秀學生獎助學金，贊助加碼100萬元獎學金，將於112學年度上、下學期各提供50萬元，將依捐款用途，用於補助鳳山、大寮、鳥松、仁武、大社、大樹、林園等7區高中職、國中學校清寒優秀獎學金獲獎學生。

其中，高中職學生每人額外補助2000元，國中學生每學期每人額外補助1500元。高中職學生合計約100名、國中生約為200名，嘉惠超過300位國中、高中職學生。

鳳信有線電視總經林勝宏表示，教育事業為百年大計，培育人才之責任不分公私部門，自民國98年起，捐款於本區(鳳山區、鳥松區、大寮區、林園區、大樹區、大社區、仁武區)各所國中之教育儲蓄專戶，提供清寒國中生助學金，自開辦以來，受惠人數近二萬人次，捐贈助學金額近3000萬元，鳳信也以現有之寬頻網路，投入校園網路監視系統建置，配合專案，分別於鳳山區、林園區、大寮區等10所國小，建置校園監視系統遠端監控應用服務，藉由科技防護，共同為提升校園安全努力。