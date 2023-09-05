電影《少男少女》也找來許多初次嘗試演戲的「少男少女」。（華納兄弟提供）

南韓釜山影展5日公布入選名單，導演許立達聯手金獎幕後創意團隊打造的《少男少女》入選亞洲電影之窗單元。由胡語恆、尹茜蕾、管罄、 李銘忠、姚淳耀、張懷秋攜手演出。故事描述無聊的少年在沒落小鎮裡遇見失戀的少女，為了離開，他們協議了一項祕密計畫，踏上一場無法回頭的旅途。

導演許立達多年前以電視電影《告別》贏得4座金鐘獎即展現其才華；而在準備多年後，其自編自導的首部電影長片《少男少女》能獲釜山影展青睞，實踏穩了進入電影圈的第一步。導演許立達的作品具獨特個人風格，展現台灣電影多元特色。

導演許立達表示：「很開心能入選釜山影展，能夠將《少男少女》這部片子推廣給各國的觀眾。我自己最期待的就是能夠與不同文化的觀眾和影人們互動。這支片子集合了許多『第一次』，片中的少男和少女是第一次演戲，也是我的第一部電影（也是第一次入選釜山），希望能在釜山有許多收穫。」

監製唐在揚也表示：「和許立達導演合作以來，導演一直很堅持他自己的個人創作風格，這次《少男少女》是用低成本的預算完成了他的第一部電影處女作，能夠獲得國際青睞，實在非常不容易，值得慶賀。」《少男少女》同時也宣布定檔於11月17日（週五）全台上映。