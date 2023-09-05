「GTA」基隆版？男偷小黃撞小貨車 竟打運將想再搶

基隆5日爆發宛如遊戲「俠盜獵車手」（又稱GTA）真人版的情節，張姓嫌犯先是於長庚醫院竊取計程車得手後，後駕駛該車竟又在國道南下5.5K處與小貨車發生車禍事故，結果張男看小黃已損壞不堪，竟又再度心生歹念，毆打小貨車司機想「再搶車」，幸好警方及時趕至現場將張男制服，全案依竊盜及強盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
警方表示，於5日下午2時30分許，當時在基隆長庚醫院前排班的計程車司機因為去上廁所而沒有熄火，沒想到才過1分鐘，回來驚覺車已遭張男竊取開走，急忙通報警方，基隆市警局也立刻通報線上警力圍捕遭竊車輛。
結果沒想到，張男在國道南下5.5K處時，疑似不慎與小貨車發生擦撞事故，造成計程車前方嚴重損壞，前輪還爆胎。張男當下心虛打算駕車逃逸，小貨車司機見狀急忙跟車追人，後追上小黃並下車與張嫌理論，爆發口角衝突。
沒想到張男見小黃損毀嚴重，疑似又心生歹念，竟欲出手毆打貨車司機再度「劫車」逃逸，好在當下第三分局的百福派出所及時攔截圍捕，當場逮捕張嫌，並依竊盜及強盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
警方指出，張男本身有毒品與竊盜前科，稱其本來要坐車去野柳，但不知為何先行下車，看到有未熄火的計程車才想「順手牽車」代步，至於詳細案情經過，還有待後續進一步調查。
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