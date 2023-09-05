農金署表示，海葵颱風於台東縣東河測站測得最大陣風14級，其餘地區氣象站亦有8級以上之強風，檢視各氣象測站即時數據及颱風路徑經過承保地區之中心平均風速，估算可獲賠的保單有台東、花蓮、苗栗及臺南投保之柚保險342件、274萬元；高雄與屏東農民投保之棗保險57件、351萬元，以及蓮霧保險41件、90萬元。

農金署進一步表示，近年來積極推動農業保險，因應不同地區保險需求及農產物生長特性，保單類型包含實損實賠、收入保障、區域收穫量、氣象參數、災助(撲殺)連結型等5種，其中氣象參數型保單只要氣象數據符合理賠條件，毋須經由實地勘損程序，即依保險契約啟動理賠，具公正性及客觀性，可提供農民即時補償，並可減少理賠爭議。

農金署指出，政府自2017年起擴大推動農業保險，截至今年8月底，已開發27種品項、43張保單，農金署呼籲農民朋友踴躍投保，善用危險分散工具填補損失，目前農業部補助1／3至1／2之保險費，部分縣市政府亦有提供補助，可減輕農漁民財務負擔。