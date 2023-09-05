受惠MG品牌今年以來熱銷超預期，再加上擺脫業外虧損，中華（2204）今年以來成為法人追捧標的，上周法說會後更吸引大量買盤進駐，外資連六日買超，股價連六漲，5日繼續衝高，最高觸及113元，終場收112.5元，續漲3.69％。

由於連日大漲達公布注意交易資訊標準，中華5日被證交所要求提前公告7月業績，7月稅後純益4.99億元，較去年同期大增3.65倍，單月每股純益0.92元。累計前七月每股純益已達6.47元。

中華上周發表全新小休旅ZS，以74.9萬元「超規滿配」單一車型上市，中華MG設定初期月銷目標約500輛，不過，由於汰舊換新價不到70萬元，即標配大天窗及Level2智慧駕駛輔助系統，定價策略頗具競爭力，市場看好月銷量將可大幅超越公司設定目標。

中華表示，MG銷售開紅盤，除ZS之外，第一款車HS在8月領牌1,077輛，續為國產中型SUV市場銷售冠軍，領牌已連續四個月突破千輛，以目前產能約已達1,500輛，為加速交車，年底前將可成長至1,800輛。