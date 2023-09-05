經美國知名網站TC Candler認證「世界百大美女」連續兩年獲得冠軍的林珍娜NANA，昨日受邀出席Swarovski活動，國際認證的高顏值果然名不虛傳，一現身鎂光燈就閃個不停，不僅擁有拍照零死角的美顏，勻稱身材與超長美腿，更是贏得現場粉絲的頻頻讚歎。

「世界最美」林珍娜NANA昨日來台，高顏值零死角贏得粉絲頻頻讚歎。（陳俊吉攝）

林珍娜NANA昨日身穿粉紅色小禮服，搭配黑色頸鍊與水晶飾品，全身上下仍是布滿了刺青，但似乎淡了許多，她在鏡頭前俏皮地用手捧著臉龐比起愛心手勢，十分可愛。

現正熱映的Netflix夯劇《假面女郎》中，總共有三位演員飾演戲中的女主角「金貌美」，為了詮釋整型後的女主角，擁有「世界最美」高顏值的林珍娜NANA自然是不二人選，尤其是冷豔神秘的表情，完美詮釋女主角黑腹變態的一面。

昨日林珍娜NANA出席Swarovski《Extravagant Wonder》展，為活動揭開序幕，展場以光線折射的顏色為主題分別藍、黃、粉紅和綠色等四大展區，她笑說，只要是女生應該都會喜歡粉紅色，粉紅色讓人心情愉悅、又非常可愛浪漫，流露她少女心的一面。

Swarovski《Extravagant Wonder》自即起至9月10日在華山文化創意產業園區西二館登場，開放民眾線上預約參觀。

Swarovski Idyllia鍊墜，4950元。（Swarovski提供

Swarovski Matrix Tennis手鍊，7450元。（Swarovski提供