因影集《斯卡羅》名噪一時的臺南鹽水「岸內影視基地」，5日舉辦首次媒體見面會，邀請導演王童、朱延平、王小棣、陳玉勳、林君陽、曹瑞原、監製葉如芬、李烈、湯昇榮等人到場領軍出席，繼《斯卡羅》、《嘉慶君遊臺灣》之後，「岸內影視基地」目前提供影集《星空下的黑潮島嶼》劇組使用，金馬導演陳玉勳新片《大濛》也將進場搭景拍攝。

「岸內影視基地」原是百年歷史的岸內糖廠，目前基地擁有「清代漢人市街」及「日治時期榮町」2座時代場景，還有整理好的素地當戶外景，7座倉庫有3座整理好可作為劇組使用。營運至今年7月已受理9部電視劇、1部電影及3個電視節目拍攝，其中公視旗艦戲劇《斯卡羅》、臺視歌仔戲大戲《嘉慶君遊臺灣》都在金鐘獎有所斬獲，《牛車來去》則是首播即稱霸收視冠軍，足見影視基地在製作上扮演的重要角色。監製湯昇榮感謝岸內提供的優質場地，「當時為了拍攝《茶金》在台灣繞了兩圈半，看了20幾個古蹟，這次《星空下的黑潮島嶼》終於不用到處找景。」

此外，金馬導演陳玉勳新片《大濛》也將進場搭景拍攝，監製葉如芬說到，最初陳玉勳提到想拍1950年代背景的故事，他們最煩惱就是找場景，碰巧去年6月到岸內基地參觀，便開始積極與台南市文化局接觸溝通。監製李烈則分享：「我生涯兩個最大遺憾，就是《艋舺》跟《健忘村》花了極大力氣跟金錢搭建場景，像《健忘村》花費新台幣3億元在屏東平地建村，最後都留不下來。我常在看台灣近代史跟歷史，很多故事都想拍卻不敢拍，現在有岸內，這些故事都能夠講了。」