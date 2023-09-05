士林地檢署為辦理「新世代打擊詐欺策略行動綱領（1.5版）」，規劃進用檢察官助理，增加檢察人力，協助分擔各項繁重檢察業務，發揮檢察官強力打擊詐欺及其他各種新型態犯罪之量能。士林地檢署招聘5位檢察官助理，檢察長顏迺偉表示，將以「多元進用、擴大徵才」為遴選原則，即日起開始報名。

士林地檢署表示，「基本電腦打字測試」及「口試」是必考科目，應試者可考量不同專業背景，另採取類似選考之方式，由報名者自行選擇參加「（法律專業科目）筆試」或提供專業技能相關書面資料進行「書面審查」，兩種甄選方式擇一參加。

士檢表示，其中「筆試」為甄選具法律專業之檢察官助理，「書面審查」則為強化協助檢察官偵辦集團或跨境詐欺及其他新型態犯罪之專業能力，更有效打擊利用網路資訊、虛擬貨幣或高科技等現代犯罪，針對具有電腦、金融、科技、資訊等不同專長者，由報名者提供相關專業證照、執照、論文、研究報告等書面資料，作為審查甄選，期能網羅法律專業以外之跨領域人才。

檢察官助理之工作內容，包括協助檢察官辦理案件、卷證整理、法律問題研究、資料蒐集及分析、書類草擬及其他交辦事項等等，薪資為新臺幣4萬6692元，甄試訂於9月23日進行電腦打字測驗、筆試及口試，綜合甄試結果後擇優進用。