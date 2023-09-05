周治平邀請曾淑勤擔任演唱會嘉賓。（大大娛樂提供）

周治平《2023 情歌詩人》演唱會和方季惟《2023軍中情人 35週年》演唱會，皆將於9／10（日）開唱。（大大娛樂提供）

周治平將於本週日（10日）於Zepp New Taipei舉辦「2023 情歌詩人」演唱會，今（5日）首度練團，被問及演唱會準備狀況與護嗓秘訣，他表示沒有在緊張，甚至透露久未開唱反而更想舉辦大型演唱會。除此之外，也預告演唱會嘉賓是曾淑勤。

兩人緣起於周治平曾為曾淑勤量身打造的〈時間的傷〉，收錄在曾淑勤1992年專輯《不再等待天堂》中，兩人因為歌的緣份，交情延綿31年，平時低調的曾淑勤，極少曝光於大眾和媒體面前，但一接到這份邀請，她一秒就答應，今還特別帶了台北老牌披薩店的家庭號炸雞和海派披薩到練團室。

最近忙著護嗓的周治平，看到美食卻敬謝不敏，大流口水，曾淑勤要他吃飽才有體力唱歌，最終在兩人拉鋸之下，面對「熟女的誘惑」，周治平「破功」小吃兩口，意思意思，吃完大呼要多遛幾圈狗了，更呼籲歌迷朋友別忘買票。

周治平備戰演唱會，自律地忌口和運動，每天清晨帶家中狗狗去遛公園，鍛鍊肺活量，也在家做一些徒手運動，此外，更暫時戒辛辣和冰水飲料。被問到過去是否有「失聲」狀態？周治平透露，曾經在大陸有一段時間聲帶不穩，甚至在耶誕節當天發生慘劇，但幸好那一場場子不大，聽眾也喝醉了，笑翻現場；也曾被說「這個年紀聲音還能維持這樣很不錯了」當下的感覺真的很不好，他笑著說：「即便人年紀大了，面子還是要照顧。」

周治平《2023 情歌詩人》演唱會和方季惟《2023軍中情人 35週年》演唱會，皆將於9／10（日）開唱，購票請洽「年代售票」 （ticket.com.tw）。