因應跨時代轉變，黑沃咖啡顛覆科技，將傳統濾掛咖啡包改良為咖啡極萃液，咖啡濃縮至25ml，經過高溫殺菌製程，咖啡極萃液可於常溫保存，隨時帶著走。（馮惠宜攝）

台中大毅老爺行旅與國美館跨界合作推出2023中秋禮盒「月鄉」，以藝術家席德進的水彩畫『屋』作品為包裝發想。（大毅老爺行旅提供／馮惠宜台中傳真）

知名餐廳「印月」，自2020年推出奶皇流心月餅以來，3年狂賣30萬顆，締造超過1500萬元營收，一舉成為月餅界流心霸主。（印月提供／馮惠宜台中傳真）

台中福華中秋禮盒外觀選用具奢華感又不失質感的亮麗橙橘色，扣上代表台中福華「H」高質感金屬扣，中式傳統糕點與西方時尚混搭，應景又貴氣。（台中福華提供／馮惠宜台中傳真）

搶攻高達400億元商機的中秋送禮市場，不僅烘焙業者卯足勁搶商機，就連餐飲、咖啡業者都來尬一角，更有飯店業者與國美館跨界合作推出聯名禮盒。

中秋送禮要送進心坎裏，除了月餅，吃餅配茶、咖啡也讓相關產業都爭相推出節慶禮盒；今年台中大毅老爺行旅與國美館跨界合作推出2023中秋禮盒「月鄉」，以藝術家席德進的水彩畫『屋』作品為包裝發想，禮盒內有東方月餅、西式點心、精品手採茶、濾掛咖啡，還有由兆兆茶苑及coffee stopover合作開發的「茶咖啡」，限量2千盒，不到中秋已預購一空。

而百年餅店舊振南聚焦在減碳和永續議題，中秋禮盒印刷使用環保油墨、堅持不上膜，以利環保回收，新品「愉月禮盒」及精緻的「映月禮盒」更選用經FSC環保標章認證的優良松木；今年重磅推出新品「愉月禮盒」，精選三款口味的桃山月餅，禮盒整體視覺結合迪士尼米奇意象與SDGs的第17項目標「多元夥伴關係」，用「聚」的概念，帶出舊振南選擇友善環境及社會的企業作為。

另，黑沃咖啡創新研發適合拿鐵族群咖啡極萃液，將傳統濾掛咖啡包改良為咖啡極萃液，咖啡濃縮至25ml，經過高溫殺菌製程，可於常溫保存，讓消費者不受時間地點限制，即刻享用精品咖啡，或是變化調製拿鐵、卡布奇諾等咖啡飲品，廣受上班族喜好，今年中秋推出跨月極萃禮盒，結合濾掛包及咖啡極萃液大受好評。

台中福華推出「好‧HOWARD」中秋禮盒，造型時尚潮流，禮盒內包含極品XO月餅、香菇魯肉月餅、御膳麻香月餅、棗泥桂圓廣式口味月餅，更加入飯店電商饗福商城熱銷雪蛤燕窩飲，讓消費者品嚐月餅同時也養顏兼潤喉。

台中馳名藝術烤鴨餐廳印月，自2020年推出奶皇流心月餅以來，3年狂賣30萬顆，締造超過1500萬元營收，一舉成為月餅界流心霸主。今年更推出4國混血鳳梨餅，港式奶皇皮包裹酸香風味土鳳梨，以及酒漬橘子絲，揉合出酸、香、甘、甜、果香與花香激盪的豐饒層次，不但適合送禮，更適合拿來中秋為土地公祝壽。