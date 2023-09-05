台南市2010年12月25日改制升格直轄市後，回顧歷任4名議長，現除國民黨籍李全教已刑滿出獄，民進黨籍賴美惠「詐領助理費」、無黨籍郭信良「索賄貪瀆弊案」、民進黨籍現任議長邱莉莉「賄選案」此3人皆遭起訴，案件至今仍於審理中。

根據檢方控訴，台南市議會首名女性議長賴美惠，於2012年1月至2014年擔任第1屆台南市議員期間，涉嫌詐領助理費共計232萬5200元，相關款項統則由陳姓弟媳支配，藉此支付服務處紅白帖等開銷。案經南市調查處移送偵辦後，台南地檢署今年8月依貪汙、偽造文書罪將她起訴，因賴美惠自白犯行，並繳回不法所得，檢方遂建請法院減輕其刑。

台南市第2屆議長李全教，於2014年當選第2屆台南市議員，並成功競逐議長寶座，卻引發台南府會爭議，時任台南市長副總統賴清德拒進市議會，引發軒然大波。

李全教2016年8月30日因涉賄一案，台南地院一審判決李全教有罪，處有期徒刑4年，褫奪公權5年，並根據《公職人員選罷法》判當選無效確定、解除議員職務。另，李再因議長賄選案被判刑9個月，李全教放棄上訴，2020年2月入監服刑，現已刑滿出獄。

台南市第3屆議長郭信良，與安南區佃西里長高進見涉佃西自辦市地重劃案，藉勢向業者廖堅志索賄1300萬元。為掩飾勒索犯行，高進見製作購買抵費地不成的假契約，以1300萬元和解，掩飾收賄金流，其律師也因此涉洩密罪遭到起訴，台南地檢署今（5）日偵結，依貪汙等罪嫌對郭信良等8人提起公訴。

台南市第4屆議長邱莉莉，遭控涉犯正副議長選舉賄選案，南檢今年3月2日依《違反選舉罷免法》罪嫌將其起訴。台南地院4月24日首次開庭時，邱莉莉否認涉案，並於受訪時表示：「相信司法會還我清白。」