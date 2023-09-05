張峻誠(位於昇空車上)於海葵颱風來襲期間，前往梓官區四維路進行夜間搶修，當晚因風雨過大，該址一處工廠廠房屋頂的鐵皮被吹落壓在高壓線導線上，造成停電事故。（台電高雄區處提供）

海葵颱風來襲期間，因岡山區大埔路颱風風勢較強，造成低壓斷線，張峻瑋(中)和其他同仁前往事故現場進行接線復舊工程。（台電高雄區處提供）

海葵颱風強勢襲台，造成高雄高達8萬戶停電，台電有不少無名英雄加入搶修行列，其中高雄區處有一對8年級兄弟檔張峻瑋、張峻誠無畏強勁風雨搏命「作戰」，盡力減少停電用戶困擾，這個義無反顧的精神，其實也是「遺傳」已在台電工作33年的父親張昭穎。

張峻瑋、張峻誠分別在台電高雄區處線路課、施工班任職，31歲哥哥張峻瑋表示，進入台電5年，彰師大畢業的他，當初考台電是因為考量少子化可能帶來影響，又因從小看到爸爸在台電工作，就想嘗試看看。

張峻瑋提到，針對這次颱風搶修，他主要協助搶修的地區包括田寮、阿蓮、大岡山，雖然冒雨連夜搶修，但沒有覺得特別辛苦，因為遇到不懂的就謙虛請教現場的老師傅和老前輩；較大的挑戰，就是抵達事故現場時，必須快速掌握事故發生原因及現場狀況，才能判定如何在安全情況下，進行處置、修復。

30歲弟弟張峻誠說，有關這次海葵颱風的搶修，線路課主要協助橋頭巡修課責任轄區的事故，印象深刻的是他在梓官臨海地區因颱風風勢強大，導致架空線路脫落，當時他們緊急冒雨搶修，結果一完成復電，當地居民還特別感謝台電的協助，讓他覺得感動。

已在台電工作33年的爸爸張昭穎目前在梓官服務所服務，他透露，回家其實也很少分享工作上的事，但他相信「一枝草，一點露」，兒子們在台電所受過的專業技能和訓練，一定可以讓他們度過每一個難關，他唯一會叮囑兒子的只有「一定要做好自護！自己要照顧好自己！」

台電高雄區處長張以諾表示，很感謝台電同仁在這次搶修過程，不眠不休、戰戰兢兢的努力，他很幸運擁有一個很棒的團隊，能頂住如此壓力，在風雨之中的30個小時內，完成搶修工作，讓高雄民眾在今天恢復日常的工作與生活。