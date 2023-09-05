檔案是政府重要資產，見證施政軌跡，更傳承國家歷史文化。然而，檔案歸建、整理相當瑣碎、也難為外人所識。行政院長陳建仁5日在第20屆金檔獎暨金質獎頒獎典禮上透露，當年自己還在念台大公共衛生研究所時，因為深入找尋台灣總督府的傳染病檔案，了解台灣史上第一次流感高峰。他也憶起臺灣歷史學家、中研院院曹永和，當年任職臺灣大學圖書館為檔案典藏所作的貢獻，「每位檔案管理員都是幕後英雄！」，讓民眾親近透明、公開的檔案。

為了鼓勵機關重視檔案管理工作及激勵檔案管理人員，國家發展委員會檔案管理局自92年起，每年辦理金檔獎及金質獎評獎，至今已邁入第20屆，各機關整體參獎水準逐年提高。國發會表示，本屆共有196個機關參加金檔獎、69名檔管人員參加金質獎，於各級主管機關初評篩選後，再歷經長達4個月複評的重重審核後，最終共有12個機關及11位檔管人員脫穎而出。

國發會主委龔明鑫在致詞時亦表示，檔案的重要在於是國家的共同記憶，需要有系統性的搜集、分類、整理，也要實際訪查才會掌握。此次獲獎者多是對於自己機構的檔案已有系統性的整理，且進一步發揮功能，甚至寫成發展史書，如台大醫院雲林分院出版抗疫歷程等專書；此外，地方政府如桃園、台中用科學方法透過線上方式，也能彙整和提供公文之外的業務檔案，高雄市稅捐稽徵處運用數位科技以無人機結合圖資平台，提升服務效能，讓無聲的檔案，產生無限的價值。