蛋商超思進口巴西雞蛋，卻驗出氟甲磺氯黴素恐致血癌，引發食安疑慮。資本額50萬的1人公司竟佔進口雞蛋達6成，更被外界質疑如何得標。國民黨台北市議員徐巧芯直球質疑，希望農業部直接公開跟超思的合約，每一批如何進貨、如何談的，每一批價格多少，超思到底賺了多少錢？

國民黨今(5日)開記者會質疑「超思、農業部超完美配合」，藍營女戰神立委王鴻薇、北市議員徐巧芯、游淑慧首度合體開砲直批，農業部專案進口雞蛋，由中央畜產會向農業金庫貸款支應，「有沒有可能貨還沒到，畜產會就給了錢？若是這樣，不只有銀行法問題，更有圖利廠商問題。」

徐巧芯質疑，同樣是因應巴西禽流感，日本的處理速度比農業部快多了，不禁讓人懷疑，是不是為了護航超思，才用龜速面對，罔顧人民食安？

徐巧芯在臉書發文指出，根據日本農林水產省6月29日的新聞稿，提到日本因為巴西有禽流感的關係，禁止巴西禽類的相關產品輸入。路透社的報導也稱，日本暫停購買巴西某一些州有禽流感問題的農場所生產的雞。巴西農業部在7月28日公告，巴西政府已跟日本達成協議暫停其中兩個州所生產的雞肉跟雞蛋的產品（輸入）。我國政府處理速度慢半拍，是否因為在等待超思趕快把蛋裝載進口？

徐巧芯強調，直到8月15日的這批巴西雞蛋進口後，才終於查驗到有藥殘，該藥殘是2002年開始，中華民國不允許使用的抗生素，殘留檢出以後，政府才說未來不再向巴西跟土耳其下單。神奇的是，前天農業部被問到時，竟說不再向巴西購買雞蛋是因為已經夠了。

徐巧芯直球提問：希望農業部直接公開跟超思的合約，每一批如何進貨、如何談的，每一批的價格是多少，超思到底賺了多少？