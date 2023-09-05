全球基本收入網絡日前在韓國梨花女子大學迎來新冠肺炎疫情後的第1次實體年會，台北市私立復興高中、台北美國學校、奎山高中與道明高中及VIS國際實驗教育高中部等8名優秀青年代表皆有參與。多位學者評論說，台灣的學生是組織的未來，他們為大會帶來了新的活力，也是台灣青年走向世界的時刻。

基本收入的概念，是透過確保每位公民都能獲得一個基本的生存權利，為人們提供一個安全網，不只減少經濟壓力，也鼓勵他們在社會支援的幫助下，能更加自信地為自己的未來做出規畫和選擇。

本次大會的講者涵括在基本收入倡議長期領銜的知名學者與政治家，包括政治學家Jurgen De Wispelaere、政治哲學家Philippe Van Parijs、Karl Widerquist、與勞動經濟學家Guy Standing，會議並涵蓋7大主題，從基本收入的政治、對相關實驗的回顧、到立法，細數基本收入的潛力與未來的可能。

台灣則由無條件基本收入協會理事長蘇嘉冠與創會理事長羅泰（Tyler Prochazka）共同帶領8名青年代表與會，並發表對基本收入研究的最新成果。像是羅泰研究亞太地區如何制定本土化的新興基本收入政策，吳至威考察台灣無條件基本收入倡議的進程；蘇嘉冠、楊昀觀察台灣的政治人物怎麼在社群媒體上討論與基本收入類似的政策。

北市私立復興實驗高級高中曾君祐表示，非常榮幸能夠做為台灣青年代表，在青年論壇上和與會者交流我們獨特的經驗和觀點，使他們能夠從全球同齡人獲得真知灼見。會議介紹台灣青年的心理健康、學業壓力和社會壓力等問題，例如，台灣每3名孩童就有1名面臨精神障礙，因缺乏政府的關注和支持而進一步惡化，也可能是政府官員無法與台灣青少年建立溝通管道所致。

曾君祐說，向別人分享他們在台灣的經歷和故事，感覺真的很奇妙，而且從台下聽眾的反應來看，像代金券這樣的事情，在世界其他地方是不會發生的。

「我們希望台灣能建立一個全球性的框架，促進對青年問題的討論。」台灣創會會長羅泰說，青年是未來，必須為他們提供所需的平台，讓他們發出自己的聲音。