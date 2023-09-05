台灣科技媒體中心5日邀請學者專家分析該報告，並提議面對外來入侵種問題，最重要的是落實邊境防治，不要再有新的外來入侵種進入台灣。中央研究院生物多樣性研究中心研究員鍾國芳表示，IPBES提議與聯合國永續發展目標中所提的「維持生物多樣性的重要性」不謀而合，在台灣近幾年的關注度不高，但仍是嚴重影響台灣低海拔淡水生態系的外來入侵植物。

鍾國芳強調，生物多性喪失是國際問題，台灣的外來入侵種現況很嚴重，氣候變遷和入侵生物的問題已經綁在一起，期待農業部林業及自然保育署的升級，也拉高生物多樣性議題的能見度與重要性。鍾國芳認為，現在最重要的是落實邊境防治，不要再有新的外來入侵種進入台灣，目前台灣土地上的生物入侵問題已經處理不完了。

國立臺灣師範大學生命科學系教授郭奇芊，則就外來入侵種對人類健康造成負面影響方面，加以說明。她表示，外來入侵種影響到人類健康的情形經常發生，如外來種埃及斑蚊傳播登革熱、外來種非洲大蝸牛和福壽螺，帶有許多可能會致命的寄生蟲都是台灣常見的案例。

例如她研究的外來入侵植物銀合歡與恙蟲病，恙蟲病是台灣常見由恙蟲叮咬引起的疾病，會寄生在鼠類身上，而銀合歡有生長快速、密集的特性，便於鼠類躲藏，如澎湖恙蟲病盛行的地區，發現至少有70%的恙蟲在銀合歡林中發現，加上銀合歡本身可以適應環境較差的地方，生長快速，排擠當地原生植物的生存。

而從恙蟲寄生在鼠類的能力來看，研究發現本土種的赤背條鼠，和來自東南亞隨著貿易，意外進入台灣的入侵種緬甸小鼠，身上帶有恙蟲的數量不同，平均每一隻本土種老鼠帶的恙蟲數量，比外來種多了40%。郭奇芊指出，這表示外來入侵種是很複雜的議題，大多數綜合的效應是負面影響，但若單獨從恙蟲病對人類影響上不一定完全負面，是需要更多研究和綜合考量多種影響因素的。