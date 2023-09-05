在單親家庭成長且奮發學習考取6張證照的新竹王姓女子，今年初騎乘機車經過橫山鄉時，一條未拴狗鍊的棕色小狗突然竄出，害得王女避煞不及人車倒地，造成急性硬腦膜下出血及頭部鈍傷等傷害，送醫急救後仍不治。新竹地院審理依過失致死判處飼主黃男有期徒刑10個月。

黃男在住處飼養1隻棕色小狗，本應注意對所飼養犬隻有監督義務，以項圈或狗鍊等物確保犬隻行動，不得疏縱犬隻在道路奔走，妨害交通及誤傷他人。但黃男竟疏於注意，放任所養小狗未繫項圈或狗鍊狀態下貿然離開住處，導致王女發生車禍。

因該犬隻突然自左方竄出，致王女見狀避煞不及因而人車倒地，受有急性硬腦膜下出血及頭部鈍傷等傷害，經送醫院救治後，仍不治死亡。

雖然車禍發生後，黃男主動報警並停留現場，並向承辦員警表示案發經過，但王女的逝去使親友內心承受莫大痛苦，並無端受司法程序折磨，且黃男和解態度消極，犯後態度難認良好，法官認為本當從重量刑，但黃男坦承犯行，最終依過失致死判處期徒刑10個月。

法官認為王女雖然在單親家庭長大，但努力不懈用心學習，並已考取6張證照，猜想王女除了為了自己的未來外，也是為了減輕家中經濟壓力，是孝順的孩子，令法官也感到不捨。