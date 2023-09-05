藝人香蕉（王俊傑）原是街頭藝人，後在搞笑藝人山豬的力薦下加入《瘋神無雙》，2014年起與Cooper共同主持節目《寶島神很大》，螢幕表現可圈可點，他曾透露2019年花40萬做正顎手術，近日他曬出新舊護照對比，外型轉變引來超多網友討論。

香蕉昨（5）日在社群平台分享新舊護照的差別，感嘆：「猛一看護照，還真不一樣！以前到現在除了外表轉變以外，工作狀態沒改變、心態沒改變，開心紀錄一切事物的心也沒改變，人生真奇妙，相能由心生，也能再生，每個時期的樣子我都很喜歡！」他PO出的照片中新護照的照片帥度明顯提升，很有韓國帥哥的感覺。

他的變化吸引4.6萬人朝聖，多位藍勾勾好友在底下留言，膝關節表示「怎有點像朴敘俊....的髮型？」，林進也讚「變得更好一切值得」，楊昇達誇「欸欸欸，變帥勾勾（哥哥）」，黃鐙輝直接大讚「帥」，其他網友表示「越來越帥！」、「這不就是勵志文嗎你太棒了」、「右邊修太多了吧！」、「改變超多的」，香蕉也透露會有這麼大的落差是因為進行正顎手術跟專門找攝影師拍照修圖。

香蕉曾透露綽號是被霸凌者取的，因為長相很有特點，所以被調侃像香蕉，由於骨骼發育異常，咬合時只能碰到後面的牙齒，有醫生就提醒如果持續這樣下去，可能到三十五、六歲牙齒就會壞光光，四十歲之後可能就要吃流質食物，或者就是要做假牙，但因為咬合存在問題，即使做了假牙耗損率也比一般人高，所以他決定動手術改變現況。

（來源／影片取自香蕉 YouTube，如遭刪除請見諒。）

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