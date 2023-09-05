颱風接連來襲，南投縣知名景點廬山溫泉區何去何從問題再受矚目。南投縣長許淑華5日到仁愛鄉勘災時表示，將請中央到地方協助廬山地區治山防洪，並將幫廬山溫泉業者尋求行政救濟途徑，希望徹底解決遷移、轉業等相關工作。

許淑華說，上任後就針對廬山溫泉區邀請中央與專業學術單位進行調查與檢討，因歷經卡努與海葵颱風來襲，廬山溫泉區的路基與山形也已改變，縣府將這次颱風救災工程告一段落，在「不適合再開發」前提下，請中央到地方協助廬山地區治山防洪，並將幫廬山溫泉業者尋求行政救濟途徑，希望徹底解決遷移、轉業等相關工作。

許淑華進一步指出，大家關注的廬山溫泉區目前已經停止營業，只有些零星業者在非雨季違規營業，縣府也有針對違規業者開罰處分，她上任後就邀請中央與專業學術單位，針對廬山溫泉區評估如何進行有效管理，而這次卡努颱風造成仁愛鄉多處路基與山形改變，仁愛鄉治山防洪將做全面性檢討，縣府已請地調所針對廬山地區進行全面調查與檢討，提供水保署治山防洪做整體評估。

「廬山地區違規營業業者長期這樣也不是辦法！」許淑華坦言，目前已經要求同仁收集相關法令，希望針對業者提供相關行政救濟，在「廬山溫泉區不適合再次做開發」情況下，希望在法令允許之下，協助業者轉到福興溫泉園區繼續營業，無力下山營業的業者則協助尋求行政救濟途徑，希望幫業者徹底解決。

許淑華允諾，等救災告一段落後，將立即進行廬山溫泉區的行政救濟與相關轉業工作。