政府近日公布今年國慶主題為「民主台灣 堅韌永續，2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，並發表主視覺，但遭外界質疑「中華民國」再度被消失。台中市議員、台中第四選區（西屯、南屯）立委參選人廖偉翔痛批，蔡政府把國慶日英文偷偷置換成「Taiwan」，把自己搞得不倫不類，而民進黨總統參選人、副總統賴清德才倡議「中華民國不改名」，蔡政府是跟賴的新主張做對嗎？請賴清德回答選民到底選的是「中華民國總統」還是「台灣總統」！

廖偉翔今(5日)在臉書發文指出，民進黨執政以來，國旗元素就不再出現在國慶主視覺裡，近年來，更把國慶日的英文偷偷置換為「Taiwan National Day」，這種偷偷摸摸的做法，就跟先前「華航正名」案，偷偷把台灣符號塞到C裡面一樣，四處小動作置換概念，卻又不敢推動正名制憲，不但自相打臉，還惹人笑話。

廖偉翔也質問賴清德，「你不是在今年還大張旗鼓地說『台灣沒有宣布台獨的必要』、『沒有台獨路徑』，甚至倡議『中華民國不改名』嗎？怎麼這次國慶日蔡政府又在搞小動作？你是不是應該呼籲蔡政府不要跟你的『新主張』作對？還是這些話，只是你為了騙選票的口是心非之詞？」

廖偉翔痛批，民進黨為了顧中間選票、不敢得罪大陸及美國，也不敢宣布台獨，但又怕台獨派不支持，所以只好在沒有修憲基礎的前提下，四處偷改名討好深綠，最後把自己搞得不倫不類，這才是真正的沒有中心思想、沒有核心價值的行為，現在的民進黨，心中只有「騙票價值」。他也要請賴清德誠實地向選民回答，你選的是到底是「中華民國總統」，還是「台灣總統」，不要再兩面討好了！