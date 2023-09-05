和泰集團今捐贈500套導護反光背心及指揮旗給新北市學校，守護學童上放學安全。教育局副局長劉明超出席代表受贈，並回贈感謝狀，感謝企業挹注導護志工執勤裝備，交通部道安會湯儒彥簡任技正也到場見證。

教育局表示，學童交通安全是政府、家長、學校與社會大眾共同的責任，2012年迄今企業已挹注新北市超過2萬2500套導護裝備，提升志工執勤安全，也降低學童事故風險，展現企業社會責任。

和泰汽車表示，連續13年共捐贈全台國中小學超過12萬套導護志工裝備，未來將發展以「人、車、環境」為主軸的永續公益活動，擴大社會影響力。

光復國小志工隊長莊月桂說，穿著反光背心執勤更加安心、放心，導護志工們心中充滿感謝，也藉此再次提醒所有志工在執勤時，要確實穿著導護裝備保護自己、提醒用路人小心，進而提升值勤安全。

教育局副局長劉明超表示，新北市重視學童行的安全，感謝企業大力支持，共同照顧各校導護志工，協助學校導護裝備的汰換。新北市每年統辦導護志工保險、補助各校採購導護裝備並舉辦多場導護人員培訓，以提升導護人員安全。