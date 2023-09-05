暑假旺季過後觀光餐飲業者紛紛推出優惠方案吸客。高雄福華大飯店旗下2家餐廳「麗香苑」及「Smile One」分別祭出身分證優惠及龍蝦餐活動，讓消費者大呼划算。

高雄福華大飯店5樓麗香苑餐廳推出身分證優惠活動，9月周一至周四午、晚餐時段，只要身分證名字有「麗、香、苑」其中一字，或身分證號碼有2個5數字者，即享沙拉吧輕西餐專屬價每位399元、免1成的優惠，以原價480元加10%計算，等同是75折優惠價。

此外，30樓的Smile One精緻涮涮鍋也推出優惠活動，即日起至10月底止原價1萬1,888元的大霸王海鮮鍋期間限定優惠價5,888元，只要原價一半不到就能享用帝王蟹腳、天使紅蝦、生食等級大干貝、頂級鮮活鮑、白蝦、草蝦、石斑魚、生蠔、小卷、特大蛤等特選海鮮。

福華表示，活動期間凡6人以上用餐點選大霸王海鮮鍋即升等小包廂，再加碼贈送限定飲品暢飲，還有新鮮龍蝦套餐75折優惠或單點第二隻龍蝦享56折加購優惠價999元加10%（原價1,780元加10%），再加贈日式小物，平日吧檯個人鍋則可享85折優惠及加碼贈招牌手工蛋餃，詳細活動內容及限制可參閱高雄福華大飯店官方網站。