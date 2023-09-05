因應聯合國永續發展目標SDGs 3.6減少道路傷亡人口，德商foodpanda響應並積極落實推動交通部交通安全月「人本交通-停讓文化」主題，並推動「安心外送 333」，擴大360安心計畫，涵蓋外送任務前、中、後的安全訓練與後援，並分享3大關鍵成效：2022年5月比起2021年同期，事故件數年減30% 、重大違規人數下降24%，且擴大夥伴照護計劃，2023年安心計畫受惠人數提升102%。

2023年foodpanda持續進化，並於5日公開3大安全行動：一.業界首創安全獎勵金，實施當月對比2021同期事故率減半。二、針對雨季提供多元裝備、部品，提升安全系數。三、由系統智能預防，降低運送風險。foodpanda 與中央、地方交通主管機關合作，持續提醒外送夥伴行經路口停讓行人、無號誌路口遵守停讓、避免死角等交通法規，共同打造安全、友善的用路環境。

foodpanda 營運總監秦宇5日表示，foodpanda自2020年啟動「360安心計畫，經過深耕得到3大關鍵成效，foodpanda宣布3大安全行動，也象徵未來會持續努力打造全方位安全外送網，邁向外送幸福願景。

「foodpanda 360安心計畫」，涵蓋上線前、外送中、下線後，提供全方位守護。上線前：投入上億元經費，率先為外送夥伴提供全時段傷害團體險保障，最高理賠300萬元，與進行職安、食安、道安三大面向的安全課程與測驗。同時專為外送夥伴設計反光材質部品，如外套、雨衣、大小保溫箱等外送配備，並提供超過20項安全裝備，夥伴可依氣候需求一站式購足，為每位外送夥伴做好萬全準備。

外送中：外送任務執行時，foodpanda優化即時派單系統，由AI建議最佳化外送路徑，為夥伴規劃安全、高效的行車路程；面對變化莫測的天氣，foodpanda與氣象預報公司合作，提前取得天候狀況，並即時透過系統推送訊息，提醒夥伴提高警戒，如遇惡劣天氣，不但配合政府公告暫停外送，更啟動防禦機制動態調整外送距離，將外送夥伴安全放在第一位。

下線後：提供4項安全駕駛教育與3項夥伴照護。自2019年起，foodpanda與中央、地方交通主管機關、新竹安駕中心合作，攜手舉辦機車安全駕駛課程，至今已舉辦超過128場課程、巡迴全台6次、足跡遍及17個城市；並規劃完整回訓課程，與公路總局合作定期比對重大違規名單，凡有交通事故、重大違規、或是合作滿周年的夥伴，都必須參加回訓計畫。foodpanda 發現外送夥伴平均用路時間比通勤族多出約2.5倍，且公路總局數據顯示，取得駕照一年內的機車新手，發生事故件數又占所有機車事故近一成。

為協助新手夥伴安全騎行，foodpanda推行走出外送新手村計畫，2022 年迄今已辦 108 場課程、巡迴全台3次。更包含數位道安宣傳，每月1次道安法規叮嚀與每週2次行車安全提醒，包含禮讓行人等圖文宣導，一年觸及超過600萬人次，實體課程與線上宣導並行完整鞏固安駕意識。

除了安駕教育，foodpanda亦開展3項夥伴照護，2022年推行經濟支持計劃，迄今已提供超過1,000個家庭急難救助金與獎助學金；而健康照護計劃，已累積舉辦12場免費健檢，為超過2,300位夥伴健康把關；更持續提供夥伴多元特約福利，網羅全台近3,000間商家，建置外送夥伴特約商家地圖，提供免費飲水、洗手間、手機充電、餐飲優惠等服務，照顧夥伴上線期間的需求，更不時與各大企業合作提供購車、電信等夥伴專屬優惠，希望成為夥伴最佳後盾。

foodpanda累積投入3.6億元於360安心計畫，提升道路安全與夥伴照護，過去一年來，送餐事故逐年下降，對比2022年5月與2023年5月同期資料，同期事故件數減少30%、同期重大違規人數下降24%；foodpanda 擴大夥伴照護計畫，對比2022年與2023年預估發生項目，安心計畫受惠人數提升102%，可見推行交通安全、夥伴照護成效顯著，往安全外送里程碑前進一大步。

根據2022年世界衛生組織統計(註二)，全球每年約有130萬人因交通事故喪生，列舉出9大風險因素，此外經foodpanda長期觀察發現3項影響因素，包含駕駛行為、環境影響、與運具，因此提出3大安全行動：

一、道安激勵：foodpanda於2023年5月起首創每單5元安全獎勵金，鼓勵外送夥伴安全騎行及遵守安全法規，2023年6月實施後當月對比2021年同期數據達成事故率減半。

二提升防護：foodpanda交叉比對2021、2022年每月台灣氣候特徵、送餐中事故資料等數據後，發現5至8月雨季為事故好發月，有鑑於此 foodpanda 持續針對雨季重點開發及提供最完善的安全設備，如安全帽鏡片防水鍍膜、胎壓檢測器、行車紀錄器、兩截式反光雨衣、藍芽耳機等安全配備。

三、智能預防：foodpanda 持續優化外送系統，根據系統運算預估每筆訂單物品多寡及安全運送效率，將智能分拆訂單，自動配給不同外送夥伴進行安全運送，提升外送夥伴每趟安全外送過程。