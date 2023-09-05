豪雨助長登革熱疫情，台中市繼3日新增1例5日登革熱抗原快篩NS1陽性個妹，5日再增1例快篩NS1陽，目前兩例都已送中央檢驗確定，如判定確診，台中市本土登革熱病例將從個位數進階為2位數。

台中市衛生局今（5日）接獲醫院通報登革熱抗原快篩NS1陽性個案，為有台南市活動史的30多歲女性，疫調發現，個案8月25至8月27日期間至台南市探親，台南親友於8月底確診登革熱，她9月2日出現發燒、肌肉痠痛，居家休養未就醫，9月4日至醫院就醫採檢NS1快篩為陽性，由醫院通報疑似登革熱。

該案檢體現送中央檢驗中，同住家人3人無不適症狀，衛生單位將進行同住家人健康追蹤，及評估安排採檢。衛生局已通知個案居住所在地之南區公所及其工作所在地之南屯區公所，開設區級指揮中心防治會議，執行居住地及工作地登革熱防治工作。

衛生局長曾梓展表示，依據疾病管制署統計資料至9月4，台中市共有24例境外移入及8例本土登革熱確定個案，唯4日有1名在西屯區工作、就學的20多歲男子，8月29日出現頭痛、無力、眼窩痛，僅居家休養未就醫，9月2日因症狀持續，且出現發燒、皮膚紅疹至醫院就醫，篩檢NS1快篩為陽性，檢體送中央檢驗PCR為陰性，目前進行2採，仍待中央判定。

目前兩名革登熱NS1快篩為陽性病患，如都經中央PCR確認將成為台中市第9、10例；曾梓展呼籲，國內各縣市陸續出現本土登革熱疫情，南部疫情嚴峻，台南市已公告全市為流行區，提醒市民朋友前往登革熱疫情熱區，務必做好防蚊措施。

衛生局說明，近期颱風襲台，常有降雨，適合病媒蚊孳生，登革熱是一種社區病、環境病，沒有病媒蚊就沒有登革熱，請市民朋友一起動起來，加強居家環境「巡」、「倒」、「清」、「刷」，共同防治登革熱，維護自身及家人健康。