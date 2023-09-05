張鈞甯、阮經天暌違16年合體。（粘耿豪攝）

張鈞甯身兼監製，感受到雙倍的票房壓力。（粘耿豪攝）

阮經天在片中展現素顏邋遢的形象。（粘耿豪攝）

張鈞甯、阮經天暌違16年合體主演懸疑犯罪電影《查無此心》將於本周五（8日）上映。今（5日）舉辦首映會，眾人合體替前1天度過41歲生日的張鈞甯慶生，為了犒賞片中極度傷心的她，現場特別獻上一顆「血紅心臟」的造型蛋糕。被問及生日心願？張鈞甯笑喊「當然是希望票房大賣」，並坦言，這次身兼監製，確實感受到雙倍的票房壓力。

監製唐在揚、導演曾英庭昨率張鈞甯、阮經天、項婕如、游安順、陳為民、黃鐙輝、傅孟柏等眾星首度齊聚亮相，活動上，宣布包場預售票突破8000張，被問及票房公約，黃鐙輝也笑說，若突破億萬大關，原班人馬來拍《山道猴子》電影版。

張鈞甯憶起當時為了角色，每晚僅以高麗菜及水煮蛋果腹、狂減7公斤的辛苦過程。項婕如在片中與張鈞甯搭檔辦案，片中她為了一場魚塭追逐戲，提前2、3週進行訓練，拍攝過程中要反覆摔進水池裡，從溫水拍到變冰水，冷到她永生難忘，而她近日突然在IG曬出全黑圖，寫下「已經想不起來多久沒有勇氣看著鏡子裡的自己」，罕見吐露心情不好，令人憂心，被問到心情如何？她笑說：「我有去曬太陽。」

阮經天在片中飾演一名不修邊幅的移工仲介，展現素顏邋遢的形象，不僅要在泥濘雨中挖屍體、魚塭追捕、還有不少暴哭暴怒等重情緒演出，回憶拍攝過程他笑說，「我在這部片一直沒乾淨過，回家好不容易洗乾淨，來到現場又被化妝師弄髒。」

阮經天也自虧游安順、黃鐙輝、項婕如在片中都難逃被他撞傷，被大家封為「人間兇器」，更稱打戲都來真的，游安順被掐到臉爆青筋，但都默默承受不喊累，游安順不忘大讚張鈞甯超暖心，還主動送痠痛藥膏給他，與阮經天有火爆打架戲的黃鐙輝則說自己被打趴在地後，張鈞甯立刻把他扶起，搞笑直呼「女神來扶我，痛痛都飛走了」。