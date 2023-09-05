為增強抽水站人員，對偶發或重大緊急地震處理應變能力，新北市水利局今年7月起，由副局長黃正誠擔任指揮官，陸續到84座抽水站舉辦防災教育宣導暨緊急避難及應變演練，並於8月15日完成演練。過程中除了實地操演各項演練流程，為了讓過程更接近真實，也利用火盆模擬火災場景，讓抽水站人員更熟悉災害通報及應變機制。

水利局表示，抽水站每年至少舉辦1次地震自衛編組演練，這次以模擬強震時，抽水站人員由原先自衛消防編組，轉為地震任務編組為主。發生地震時，先採取「趴下、掩護、穩住」避難，躲在桌下或牆角直到地震停止，再到戶外固定集結點疏散及清點人數，同時檢查抽水站設備有沒有故障，冷靜面對降低生命財產損失。

水利局長宋德仁說，地震停止後，各抽水站人員立即啟動實地勘查確認設備，包含目視抽水站站體、水門(重力閘門、引水閘門)撈汙機及貯油槽結構物是否有裂縫、傾倒，同時檢視機組是否有螺絲鬆脫、偏移，另外確認發電機、冷卻系統、訊號及感測設備等功能。

宋德仁表示，抽水站人員完成這些檢查、確認設備安全無虞後，才能開啟機器測試運轉是否正常。他說，演練的目的是為了在災害發生時，發揮最大戰力，多一分準備就能少一分災害，期盼用最純熟的演練經驗，達成救災目的。

西盛抽水站李站長表示，2022年9月有發生地震，新北市震度最大3級，當時在抽水站機房，地震一開始搖晃，本來以為身體不舒服、頭暈，發現是地震後，便立刻蹲在牆角等待地震停止。他回想當時，心裡很害怕，不知道會不會發生嚴重災情，在地震停止後，依規定檢查設備都能正常運作，透過演練了解地震防災措施，也提升應變能力及熟悉處理流程。