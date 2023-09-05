前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）去（2022）年來台灣加盟T1聯盟桃園永豐雲豹（現更名為台啤雲豹），掀起全台籃球熱潮，在合約到期後返美，他更自曝想買台灣球隊返台發展，引起熱議。最近霍華德在社群分享一段影片，自稱會說寫中文，還高喊台灣要給他一張身分證，讓球迷全樂翻。

霍華德在台灣打球期間，相當熱衷於體驗在地文化，比賽之餘經常現身台灣各地，甚至花時間做公益，讓台灣球迷見到他球星身分以外親民的一面；因此霍華德與雲豹合約到期，除了他本人難過離台，球迷也十分不捨，而霍華德返美後也多次在社群直播提到台灣，足見他很喜歡台灣。

不久前霍華德才透露，有想過以買下台灣球隊的方式回來台灣籃壇發展，還說有來台灣打球是他做過最好的決定；沒想到昨（4）日霍華德在Instagram上分享在台灣參加活動的影片，有他書寫中文字、說中文的廣告和球迷見面等，他更自誇會說中文、唱中文歌和寫國字，「台灣早該給我身分證」。

球迷們看到霍華德貌似對成為台灣人很有興趣，紛紛熱情表示歡迎，「期待魔獸能永遠待在台灣」、「天啊，誰能想到以前NBA球星會說想要台灣身分證」、「希望你多多來台灣就好，好想再看你打球」。