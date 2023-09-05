楊乃文為拍攝〈墮落〉MV吊鋼絲。(亞神音樂提供)

楊乃文為拍攝〈墮落〉MV遍體鱗傷。(亞神音樂提供)

甫發行最新專輯《Flow》的楊乃文，為拍〈墮落〉MV奮不顧身，不僅在地上翻滾爬行了半小時，還反覆多次重摔在地，更吊鋼絲在空中演繹出掙扎、抵抗的動作。拍攝行程才到一半，楊乃文已經全身多處瘀青，脖子也扭傷，但她一聲不吭，敬業完成導演指定的艱難動作，完美演繹貼合歌曲錐心掙扎的畫面意境。

〈墮落〉這首歌由楊乃文與佛跳牆合作，楊乃文也參與了〈墮落〉的歌詞創作，她剖析自己雖然是個樂觀的人，但會因為發現很多事與自己的認知不同，產生了「怎麼會這樣？」的疑問，而忍不住對世界跟人性感到失望，「有時候我不太相信美好的事情會發生在我身上，常常好事才剛開始我就在等結束。」

MV由合作多年的金曲導演黃中平操刀拍攝，為呈現與無形力量間的抗衡、拉扯，導演安排了楊乃文親自上陣多場動作戲碼，雖然這是楊乃文第二次在MV中吊鋼絲，但上一次在〈小丑的姿態〉裡只是垂直的被吊起，這次還要作出在空中被拉扯飛走的動作，考驗著楊乃文的核心肌力與平衡感。

一開始楊乃文屢屢失敗，無法保持平衡，裙襬也險些掀起曝光，讓她一度有些心急，但練習數次後，楊乃文抓到了訣竅，接下來次次都成功，連武術指導老師都稱讚：「下次你不需要我示範了！」拍攝跌倒鏡頭時，楊乃文也毫不猶豫奮力倒地，結果才第一次拍攝就因為她動作太激烈，拉傷脖子的肌肉。

接著導演又安排楊乃文在地上爬行、翻滾，她趴在地上毫無怨言地匍匐、用力掙扎，米白色的服裝都變成灰色，手肘與膝蓋更是當場瘀青，導演也趕緊讓楊乃文戴上護具，不過她的敬業態度已經得到眾人一片喝采。雖然帶著一身傷回家，但問起楊乃文覺得當天拍攝最辛苦的部分是哪一段，她竟然回答：「最辛苦的是現場沒有冷氣，很熱！」出乎意料的答案令人莞爾。