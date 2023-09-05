海葵颱風雨強勁釀成農損，山區更出現大豪雨，高雄農損中，以木瓜和香蕉，最為嚴重。市長陳其邁因隨總統出訪邦交國，特別指示副市長林欽榮前往美濃、旗山關心農損情形，立法委員邱議瑩、市議員林富寶、林義迪與朱信強也都到場關心，林欽榮要求農業局、區公所積極查報農損，也說明市府並將與立委邱議瑩共同爭取中央農業部救助，減輕農民損失。

杜蘇芮颱風及卡努颱風接連襲擊高雄，造成1億1,295萬農損，這次海葵颱風更是直接登陸，滯留時的強風暴雨使高雄農損增加。林欽榮指出，這次比較嚴重的是香蕉、木瓜、茄子等，他請相關單位加強查報，也呼籲農友受災主動先拍照向公所通報，以利統計災情及後續申請補助。針對海葵颱風強風造成設施網布破損，林欽榮現場指示公所與農業局查報爭取救助，從速、從寬、從優，趕緊協助核報，以減輕農民損失。

林欽榮呼籲農友可下載使用「高雄農來訊」APP，瞭解最新作物防災資訊，或YouTube搜尋高雄農來訊，每周二、五掌握近期高雄地區農業氣象，提前做好防範，減少損失；農友若因颱風害造成農作物損失，也請向當地區公所通報，並可多加利用農業部開發「農產業天然災害現地照相APP」拍攝作物受災照片，方便加速查報審核。林欽榮強調市府與農民站在一起，會積極爭取中央對災損農作物等救助，讓農民及早復耕、減輕農民負擔。