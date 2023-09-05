霍建華2018年拍完和楊冪主演的戲劇《築夢情緣》後，就沒有新作品，現他睽違5年再次到大陸，接拍新戲《玫瑰故事》，強大卡司陣容，未演就先轟動，今（5日）官方公開最新劇照，霍建華43歲狀態依舊超頂，讓網友都驚呼「神顏歸來」。

《玫瑰故事》官方今公布主演陣容和第一波劇照，集結劉亦菲、佟大為、萬茜、林更新等實力派演員，而霍建華在劇中飾演劉亦菲的靈魂伴侶，但他只剩幾個月的生命，生離死別的虐戀情節，還未播出就讓粉絲相當期待。

霍建華新戲《玫瑰故事》劇照公開。（圖／取自《玫瑰故事》官方微博）

而在最新釋出的劇照中，霍建華狀態看起來超好，帥氣不變的顏值和緊實沒走樣的體態，根本看不出已經43歲，絲毫沒有歲月的痕跡，讓網友都震撼不已，「霍建華的新劇狀態」也登上微博熱搜。

「神顏歸來」、「也不看看霍建華是誰， 我們出名的臉在江山在」、「華哥是永遠的神」、「霍建華帥出新高度」。霍建華2004年把事業重心轉往大陸，憑藉著《花千骨》、《如懿傳》等劇，奠定男神的地位，2016年和林心如結婚後，作品就銳減，專心把重心放在家庭上。