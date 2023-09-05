桃園市議員朱珍瑤今踢爆前市府整治滲眉埤疑用爛淤泥充數，導致張善政還要花8億善後。民進黨桃園市議會黨團晚間澄清，環保局負責汙染整治，之後捷運局進行地質改良，絕非議員所稱的重複施工而浪費公帑，強調政策有延續性以及階段性任務，不應藉此汙衊公務人員努力。

朱珍瑤今開記者會指控，環保局2019年斥資1.38億整治滲眉埤，卻涉嫌拿爛淤泥充數，導致交付給捷運局含水率過高，2局處互踢皮球，新市府還得再花8億整地才能供綠捷北機廠使用，痛批「錯誤的政策加貪汙」最可怕。

民進黨桃園市議會黨團澄清，滲眉埤土壤因宇鴻焚化廠違法排放造成重金屬嚴重汙染，為解決汙染問題，順應地方民意，自2020年起環保局進場改善土壤汙染，並規畫當桃捷綠線北機廠。滲眉埤汙染整治費用，前市府已向汙染源頭廠商宇鴻求償。

綠黨團稱，環保局工項只負責土壤整治，捷運機廠則由捷運工程局負責。整治過程，捷運機廠設計尚未定案，並無法精確計算所需夯實土壤量。直到2021年滲眉埤汙染案經環保局整治後解除列管，捷運工程局才可進場確認結構設計，並且針對捷運機廠需求進行地質改良。

綠黨團強調，環保局負責汙染，之後由捷運局進行地質改良，並非議員所稱的重複施工而浪費公帑。綠營尊重張善政市府針對滲眉埤興建捷運機廠後續作法，但政策具有延續性以及階段性任務，不應有人藉此汙衊公務人員努力。