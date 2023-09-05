法新社報導，緬甸軍方指稱，由前文人政府實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）所屬全國民主聯盟（National League for Democracy）贏得的2020年大選普遍存在舞弊情事，以此合理化2021年2月的軍事政變，但是沒有提出事實根據。

那場政變終結長達10年的緬甸民主試驗，軍方目前在全國諸多地區與反對勢力進行戰鬥，使得國家陷入動蕩。

要求不具名的聯邦團結發展黨（Union Solidarity and Development Party）高層告訴法新社：「很可能於2025年舉行選舉。我們2024年將進行人口普查，因為當前緬甸情勢以及全國性人口普查的過程，明年不可能（舉行選舉）。」聯邦團結發展黨獲軍方支持。

一個獲軍政府批准成立的政黨成員也表示，很可能「大選會在2025年初舉行」。不過這名消息人士沒有就此詳述。

主要由軍政府人士組成的選舉委員會今天表示，已有36個政黨獲准參與未來的選舉，獲准參與全國性和地方選舉的分別有7、29個。但是選委會沒有提出選舉期程。

選委會也宣布將廢除領先者當選制。全國民主聯盟過去就是根據此一制度而贏得壓倒性多數，讓軍方扶植的政黨大敗。

選委會指出，未來選舉會在全國採行比例代表制。

全國民主聯盟由於未依軍方制定的嚴格規定重新完成政黨登記，3月間已遭選委會解散。（