攤開數據來看，00929今天漲幅來到1.94%，成交量突破17萬張，遠遠超車排在後端的群益台灣精選高息(00919)及國泰永續高股息(00878)。

資料來源：Cmoney 2023/9/5

全ETF市場黑馬！00929受益人數膨脹快

若以短時間內受益人數的膨脹速度來看，00929堪稱是全ETF市場的黑馬。單比較受益人數達20萬關卡所需的天數，00929對比富邦特選高股息30(00900)、國泰永許高股息(00878)、元大高股息(0056)，就會看到極度明顯的差異。00929不到3個月就達陣突破20萬受益人數，而00900、00878及0056分別花了114天、396天及4454天。

資料來源：集保中心，Cmoney 2023/9/5

不只小資族愛！八大官股單月加碼21.4萬張

00929主打月月配息且已經連續第三個月都喊出，配發相同息收，每單位0.11元、年化殖利率約8%，讓小資族聞訊後興奮不已。這甜頭在八大行庫眼裡當然也不能錯過，相中00929的優異亮眼成績，數據顯示八大官股行庫券商，8月就大買21.4萬張，領先第2名00878的8.9萬張。同個月，00929還奪下淨申購全ETF市場冠軍有233億元，大幅超前排名亞軍的00900（96.5億）。

無論是小資族或是退休族，復華投信官網配息公告，00929第3次除息日9月19日，投資人若想參與該次配息，最晚須於9月18日前持有或買進，並於10月18日領息；目前共有10家券商(中信證、富邦證、國泰證、元富證、玉山證、兆豐證、統一證、凱基證、群益證、華南永昌證)提供00929定時定額存股的服務。

(文／蔡季伶撰寫提供)

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。