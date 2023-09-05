法務部行政執行署13分署今天同步舉辦全國123聯合拍賣會，雖部分縣市甫遭海葵颱風肆虐，但因臨近中秋節，民眾仍是踴躍搶標，買氣強強滾，總拍定金額高達2億7766萬8348元，將挹注國庫收入。

不動產拍定金額總計2億7148萬9094元，拍定金額最高者，為花蓮分署拍賣位於花蓮縣壽豐鄉東明段與山嶺段4筆土地，本次已是第4拍，終於在今天以底價1億5820萬8000元拍定。其次為嘉義分署拍賣位於斗六市雲林路精華區13層大樓之1、2樓店面，拍定價額為2602萬元，高於底價424萬元。另士林分署受苗栗地檢署囑託拍賣位於紅樹林捷運站對面之商辦大樓，其中2間各以2600萬餘元及2228萬餘元拍定。

另動產拍定金額總計617萬9254元，金額最高者，為士林分署受士林地檢署囑託拍賣白色保時捷休旅跑車，拍賣吸引多組買家競標，最後以溢價24萬元，總價304萬元順利拍定；另泰達幣（USDT）2萬1122顆，經過輪番加碼17次激烈競價後，最後以總價68萬5000元拍定。還有台南分署拍賣陽信商業銀行實體股票，拍定金額134萬元。