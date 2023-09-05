板橋1名房東將地下室隔成10間套房出租，並未依法辦理使用執照變更，嚴重影響公共及租客安全（新北工務局提供）

新北板橋大同街1名房東不顧安全，將原先用來當作店舖及自用儲藏室的地下室隔成10間套房出租牟利，更沒有依法變更使用執照，嚴重危害公共及租客安全，2021年底被民眾檢舉，且經工務局輔導仍未改善，5日工務局將其強制斷電，並依法裁罰累積的155萬罰鍰。

工務局表示，為維護居住安全，依照內政部規定，6間以上出租套房歸類於「宿舍」用途，屬於高強度使用場所，除了需要變更使用執照及室內裝修程序，還要定期申報建築物公共安全檢查，確保逃生避難安全。

工務局長祝惠美表示，市府從2017年開始，成立專案小組針對6間以上違規出租套房進行輔導或拆除，到今年8月為止，專案總數有335件，目前還剩29件持續要求改善或補辦手續並滾動檢討，維護居住安全。

祝惠美強調，套房隔間應符合《建築法》等相關規定，必須辦妥變更使用、室內裝修、公安申報等手續，若經查獲不合格，能依法處30萬以下罰鍰，且得連續處罰，必要時更能祭出斷水斷電或強制拆除等處分，呼籲建物所有人遵守法規，維護居住安全，切勿挑戰公權力。