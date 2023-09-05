教育部人社基礎人才培育計畫的「經典重新來敲門」課程今天在台中女中登場，課程規畫14個經典主題，中部4所高中逾百名學生聯合上課分組交流，引導學生探討多元事物看法，有助融入學習及提升思辨力。

教育部推動「高中人文及社會科學基礎人才培育計畫」，112學年度高中「人社導論＋經典閱讀」課程在台中女中登場，教育部長潘文忠、中央研究院院士朱敬一等人出席，中部地區有台中一中、台中女中、文華高中及彰化女中等4校共102名學生參與。

潘文忠說，108課綱很多選修課程，希望學生不只鑽研喜愛的領域，跨域會讓視野更廣；全球被科技資訊強烈襲擊，學生有接觸人文社科學習的機會非常難得，包括歷史、經濟學及文學等都是人類生活的重要核心。

朱敬一表示，過去3年因COVID-19疫情不能上實體課，希望透過活動能夠帶起動能。

台中一中校長林隆諺說，在人文社會領域中，人和人接觸互動很重要，不是線上課程可取代；彰化女中校長陳香妘則說，此次多校互動，更拓展學生視野。