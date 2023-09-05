中市林男不滿知名連鎖「健身工廠」多次寄催繳會費信件到住家，2020年4月間在中國大陸寄電子郵件到客服部，內文指稱「你是不是想死？就叫你不要寄，你還寄」，「故意跟客戶對著幹」等語，經客服人員報警。法官依恐嚇公眾罪判刑3月，可易科罰金，可上訴。

林男因與健身工廠的民事糾紛、且健身工廠未依他的意思寄信，情緒不佳，2020年4月28日晚間自中國大陸寄發電子郵件到「健身工廠」客服部信箱，郵件內文夾雜不雅辱罵言語，並指稱，「你是不是想死？就叫你不要寄，你還寄」，「真的一點隱私觀念都沒有」，「故意跟客戶對著幹」。

客服部2名客服人員瀏覽信箱發現該郵件，心生畏懼報警處理。

林男具狀坦承寄發該郵件，但無意恐嚇他人。2名報案的客服人員作證表示，客服人員都可看得到寄到客服信箱的信件；兩人接到信件後因感到害怕，前往警局報案。

案經檢察官聲請簡易判決，一審依恐嚇安全罪判拘役30日，可易科罰金，林男不服上訴。

林男辯稱，他知道寄發郵件會由不特定的客服人員看到；2名客服與主管在調解時，還嗆他去死，他們並不害怕，且健身工廠還請他回去繼續運動。但二審法官傳消保官作證，雙方協調時，林男並未遭對方恐嚇。

法官認為，林男未採取合法正當的管道申訴，寄電子郵件到客服部以加害生命等事恫嚇，構成恐嚇公眾罪，並非起訴的恐嚇安全罪，依法撤銷原判，改依恐嚇公眾罪判刑3月，得易科罰金，可上訴。