印度輪值G20主席國舉辦峰會，總統府發出的晚宴請帖卻引發熱議。

印度總統府向20國集團（G20）貴賓發出的晚宴請帖，因以「巴拉特」（Bharat）一詞取代「印度」（India）引發認同爭議，並再度掀起是否更改國名的爭論。

印度在野陣營國會議員查德哈（Raghav Chadha）今天在社群平台X發布圖文，披露印度總統府在G20晚宴請帖中，將發函人的稱謂寫為「巴拉特總統」（President of Bharat），而非較常見的「印度總統」（President of India）。

消息傳開後，引起印度政界人士之間的口水戰。

印度國會反對黨黨魁沙魯爾（Shashi Tharoor）在社群媒體張貼印度總統府發出的G20晚宴請帖，發函人顯示為「巴拉特總統」（President of Bharat）而非「印度總統」。（美聯社）

The BJP's recent move to change the reference from 'President of India' to 'President of Bharat' on official G20 summit invitations has raised eyebrows and ignited a public debate. How can the BJP strike down 'INDIA'? The country doesn't belong to a political party; it belongs to… pic.twitter.com/riYNdQBkYa — Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 5, 2023

查德哈認為，執政的「印度人民黨」（BJP）不應私自廢除「印度」的國名，因為印度不屬於任何單一政黨，而是屬於13億5000萬印度人，印度的國家認同不是BJP的私產，不容隨意更改。

另一名在野陣營國會議員拉梅什（Jairam Ramesh）也在X發文，斥責總理莫迪（Narendra Modi）試圖「扭曲歷史及分裂印度」。

但隸屬BJP的阿薩姆省（Assam）省長沙爾馬（Himanta Biswa Sarma）顯然支持更改國名，他今天在X發文時直稱印度為「巴拉特共和國」（Republic of Bharat）。

印度現行英文版憲法第1章第1條寫道：「印度，亦即巴拉特，是一個聯邦（Union of States）。」而印地文版憲法則寫道：「巴拉特，亦即印度，是一個聯邦。」

從字面上來看，印度即是巴拉特，但意識形態傾向「印度教民族主義」的BJP認為，「印度」這個國名是由殖民者英國所取，一直希望改為「巴拉特」，以擺脫奴役思維，回歸本土。

President of Bharat

Whom you Supporting ?

(RT). (Like)

Republic of Republic of

Bharat 🇮🇳 India 🇮🇳 pic.twitter.com/OayqZyktv5 — Ankita Chaudhary (@Miss_Anky) September 5, 2023

但BJP以外政黨則認為，巴拉特一詞源自於婆羅多（Bharata），是印度教神話中印度第1位君王的名字，印度教民族主義色彩濃厚，以巴拉特為國名形同把印度教理念強加於國內非印度教徒。

在國名爭議再起的情況下，「今日印度」（India Today）引述消息人士報導，印度政府將在9月下旬召開國會特別會期中，提出更改國名的決議案，刪去憲法第1章第1條中的「亦即印度」的描述，只留下「巴拉特是一個聯邦」。

隨著印度逐漸崛起，「去殖民化」的意識也開始浮現，莫迪去年9月把新德里地標「印度門」前方的「國王大道」（Rajpath），更名為「責任大道」；「國王大道」中的國王是指英王喬治5世。

此前數日，莫迪也刪除了印度海軍軍旗上的「聖喬治十字」，放大了印度海軍軍徽；「聖喬治十字」被認為帶有殖民意象。