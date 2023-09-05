前立委黃國昌位於汐止的透天厝因涉嫌占用國有地，遭披露後連同鄰居8戶也一併遭殃，新北市地政局上月發文給黃國昌等人，要求30日內恢復合法使用，雖然日前黃國昌已雇人自拆違建，但據傳鄰居仍有人未拆，市府將在9月7日的改善期限截止後，最快8日派員前往現勘，若有人仍未改善，將依法開罰6萬元。

地政局表示，上月4日發文黃國昌及其鄰居8戶，要求占用國產署土地的違建需在30日內恢復合法使用，期限將在本月7日屆滿。日前媒體發現黃國昌已經自行雇工拆除違建部分，市府最快將在8日派員前往現勘確認，但若其餘8戶仍有人未拆，將依違反區域計畫法與非都市土地使用管制規則，各裁罰6萬元。

另外在汐止水源段土地違規用做停車場部分，因承租人仍逾期未提出停車場設置許可申請，因此交通局分別在2次改善期限屆滿後，於7月31日及8月24日前往稽查，各裁處土地承租人各3000元與9000元罰鍰，並持續列管要求15日內限期改善，違者可連續開罰，最高可罰1萬5000元。

而該土地其中一塊屬汐止保護區土地，城鄉局發文要求承租人改善，並在期限屆滿後前往稽查，發現仍未改善，也依都市計畫法開罰6萬元，後續仍持續要求限期30日內改善，若持續未改善，將按次裁處9萬元。