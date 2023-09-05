炎炎夏日，喝杯冰涼的綠茶，感覺清爽又消暑。有日本網站特地參考農林水產省的調查，比較日本一年的綠茶出口量做出最新排名，發現前5大出口國當中，竟然只有2個亞洲國家，而排名第2的台灣，比第1名的美國，相差了超過60萬公斤。

日本食譜網站kurashiru所做的最新排名顯示，日本綠茶最大的出口對象國是美國，出口量達212萬3250公斤，第2名的台灣為147萬7260公斤，第3名是德國，出口量為43萬8014公斤，第4名是加拿大，出口量為30萬1898公斤，第5名為新加坡，出口量為29萬4143公斤。

網站還特別指出，儘管美國與台灣有著60萬公斤以上的出口量差距，但2國顯然遙遙領先其他國家，而排名第2的台灣還有著「愛茶之國」的形象。

其實近年來，日本國內市場縮小，綠茶生產量也緩慢減少，不過在健康需求與和食熱潮興起帶動下，日本綠茶在海外卻大受歡迎。在美國，年輕人偏好「不甜的茶」，在歐洲，則是隨著日本料理的普及，消費者接觸綠茶的機會越來越多，而在台灣與新加坡等亞洲地區，則是受到健康意識影響。