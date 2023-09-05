許多人平時都會服用各種保健食品為身體補充營養，其中葉黃素成為不少民眾的熱門選擇。一位媽媽近日發文大讚好市多的Y牌葉黃素，原來她平時都趁著孩子睡著後滑手機，「滑手機滑到眼睛都壞掉了」，服用葉黃素後覺得很有感。不過許多網友指出，葉黃素的主要功能是預防黃斑部病變，若民眾用眼過度而感覺酸澀，最該做的事情就是休息。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她覺得不只上班族、學生需要吃葉黃素，家庭主婦也相當需要服用，「孩子睡後，滑手機滑到眼睛都壞掉了，媽媽熬的不是夜～是自由啊～」。

對此，許多網友紛紛回應，「葉黃素是預防黃斑部病變的」、「葉黃素＋玉米黃素是顧黃斑部（主要是抗藍光），如果是乾眼症、眼壓高、眼睛模糊（例如白內障）不能只吃葉黃素啊」、「這個牌子已經吃6瓶了吧，無感是一定的，因為葉黃素只是用來預防黃斑部病變，不是用來減緩眼睛酸的。如果眼睛很酸，該做的是休息，不是吃葉黃素然後用精神勝利法」。

另外也有人建議吃別的保養眼睛，「醫生說多吃原型蔬菜食物比這些有效，這些都是吃心安吃自我感覺良好的」、「眼睛乾吃魚油更有效，By美國醫生說的」、「眼睛酸可吃DXX藍莓錠！很有感」、「我兩眼都做過白內障手術，我有請教眼科醫生要吃葉黃素嗎？她說吃綠色蔬菜就好」。