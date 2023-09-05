彰化今（5）日下午降下暴雨，鹿港天后宮廟埕直接變池塘，員林市員基醫院周遭甚至水淹及膝，車輛無法前行，晚間還有網友發現，員林火車站出現大漏水的狀況，地上放了至少12個水桶來接水，不過員林站工作人員表示，這是第一次出現如此嚴重的漏水狀況，猜測與海葵颱風剛「掃」過中南部有關。

鄉民「trolleybus99」今日晚間在PTT八卦板發文，透露到員林火車站搭車時，進入車站映入眼簾的卻是滿地的水桶及整片溼答答的地板，讓他驚呼「這個水都快變小瀑布了，員林火車站不是才蓋好沒幾年嗎？怎麼跟30年的老建築一樣漏水啊？」

網友看完後狂酸「鄉下，不要太在意」、「台鐵車站不都這樣」、「這個看起來比較像管路破掉了」、「看管路破漏水，還是結構體滲水」，不過也有網友貼出中央氣象局資料，截至晚間18時許，員林地區的單日降雨量達到200.5毫米，是全台降雨量第1名。

經詢問，員林車站的工作人員表示，平常就算下大雨時也沒有相關狀況發生，但因為颱風海葵才剛來襲，中央氣象局今日又針對彰化、員林縣發布豪雨特報，才第一次出現這麼嚴重的漏水情況。