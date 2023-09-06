因為東亞籃球協會片面修改參賽規則，導致台灣無緣參加由FIBA主辦的U16亞洲男籃錦標賽。代表隊總教練廖覎鋕坦言，球員確實準備的不錯，不能參賽還是有點遺憾。

U16亞洲男籃錦標賽預計9月17日起在卡達杜哈開打，依照原本參賽規則，只能會員國願意派隊都可參賽。但今年東亞籃球協會主席姚明和秘書長胡淑芬2人片面更改參賽規則，尤其東亞僅限定排名前3的國家可以參賽，才會導致排名東亞第4、亞洲第7的台灣無法參賽。

原本的U16男籃代表隊總教練廖覎鋕在接受中央社訪問時說：「我們都是依照籃球協會的只是和計畫，目前各球員就是先回歸母隊，靜待進一步消息。」

廖覎鋕說：「我們這次組隊先去參加了東亞青年運動會以賽代訓，目的就是為了今年的U16亞洲錦標賽，沒想到現在卻無法參賽，心中當然還是有些遺憾，畢竟我們前前後後也集訓了超過7週，以國家隊來說算是時間很長的。」

廖覎鋕表示：「從組隊到集訓我覺得我們執行協會的訓練計畫執行得不錯，球員之間的感情也非常的好，以國家隊來說，要讓高中生有這樣的情感連結確實不容易，現在就只能先放下國家隊的部分，回歸母隊繼續訓練，畢竟也還是有很多球員要照顧。」（編輯：吳協昌）1120905