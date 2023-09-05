苗栗苑裡鬼門關夜市在原主辦單位宣布停辦後，苑裡百年老市場災後重建自救會會長鄭暉煌今天表示，將與在地創生團隊合作，13日改在苑裡鎮天下路續辦，盼打造示範環保夜市。

苑裡鎮市場每年農曆7月29日「鬼門關」前舉辦封街普渡，宛如大型夜市，數年前因空拍場景被形容為台版「神隱少女」而聲名大噪。

多年來負責舉辦的苑裡市場委員會昨天突發公告表示，面對苑裡鎮公所提出活動應設醫護站、滅火器、投保公共意外險等建議，考量民眾安全，攤商數量太多難以管控，心有餘而力不足，決定「今年暫停舉辦」，引發地方議論。

在地創生團隊「苑裡掀海風」下午透過臉書粉專公告，市場普（鬼門關）大夜市將由苑裡百年老市場災後重建自救會會長鄭暉煌發起續辦，並由「苑裡掀海風」一起協辦，活動將於13日傍晚至晚間9時在苑裡鎮天下路登場。

鄭暉煌接受媒體訪問表示，鬼門關夜市行之有年，已是地方上一年一度難得可吸引全國民眾參與、造訪苑裡的盛事，停辦十分可惜，希望舉辦一場符合鎮公所建議要求的示範夜市，讓苑裡熱鬧也安全。

鄭暉煌指出，已向苑裡鎮公所申請路權，每攤收取新台幣500元作為清潔、保險費，扣除支出後，若有盈餘，會全數捐給鎮公所作為急難救助金。

鄭暉煌說，為保障安全與動線通暢，現場容納攤位應會控制在100攤左右，規模可能不如前幾年，但逛起來比較舒服、安心，將視今年辦理成效，未來可考慮擴大舉辦；至於地點由往年的為公路改至天下路，主要是想將在地老街文化帶進活動，並延伸到世界路一帶，讓大家看見更多苑裡在地特色。（編輯：李錫璋）1120905